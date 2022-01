Le agenzie immobiliari anconetane non hanno dubbi: è il momento di comprare

Il mercato delle case non sembra risentire in negativo del contesto pandemico. Anzi, a dir la verità il contesto è abbastanza chiaro. Tra incentivi, prezzi e agevolazioni il momento per comprare casa può considerarsi decisamente propizio. Allo stesso modo, secondo le statistiche di questi ultimi mesi, risulta evidente come a livello di “affitti” la periferia sia maggiormente sfruttata rispetto alla città. La conferma dei temi appena estrapolati arriva direttamente da tre agenti immobiliari:

«Confermo che è il momento di comprare – spiega Simonetta Di Sabatino di “Immobiliare Simonetta – I tassi sono bassi, ci sono condizioni vantaggiose per i giovani fino a 36 anni con il beneficio anche dei fondi di garanzia. Sugli affitti posso dire, invece, che i prezzi sono scesi un po’ dappertutto non solo in periferia. Il centro, soprattutto il Rione Adriatico, continua a mantenere standard più alti ma per il resto c’è un’accessibilità maggiore pressoché ovunque».

Sulla stessa linea d’onda Nicoletta Potossi di “Romagnoli Immobiliare”: «Gli incentivi vari ci portano a dire che questa fase è ottima per l’acquisto della prima casa. Ancona, rispetto ad altre città italiane, si mantiene in generale molto vantaggiosa. Nel campo degli affitti la periferia è richiesta per una questione di prezzi e comodità. Torrette ad esempio permette di sfruttare la vicinanza all’Ospedale che è un bell’incentivo». Federica Maggini, di Remax Centro Casa, semplifica la situazione legando quanto esposto fin ora: «Comprare adesso è un grande richiamo, soprattutto per i giovani visti i prezzi e le agevolazioni. Quando si parla di affitti in periferia più “gettonati” diciamo facciamo riferimento a Torrette, Collemarino ma anche Agugliano e Polverigi. Sono zone servite e molti clienti chiedono di stare lontani dal traffico».