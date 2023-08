Edilizia popolare sovvenzionata, come e quando presentare domanda per l'alloggio

JESI - Fino al 5 settembre 2023 sono riaperti i termini dell’avviso pubblico di presentazione delle domande per l’assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata. Le domande debbono essere inviate in modalità telematica dal sito internet di ASP 9. Per informazioni e assistenza: email bandoerp@gmail.com; telefono: 0731/236911

Sono state recepite le indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 145 del 17/07/2023, consentendo la partecipazione anche ai cittadini che sono residenti da meno di 5 anni nelle Marche, che invece risultavano esclusi ai sensi della Legge Regionale 36/05. Alla luce del contenuto della sentenza il vincolo temporale è stato eliminato anche con riferimento all’attività lavorativa.

“Un atto necessario a fronte di una pronunzia importante - sottolinea l’Assessore Samuele Animali - che ripristina anche nella Regione Marche i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, come era già emerso in occasione dell’esame di altre simili Leggi Regionali”. “Occorre ora più che mai un forte impegno della Regione e del Governo sulle politiche abitative, in particolare a sostegno delle famiglie più deboli, sulle quali grava maggiormente la scarsa disponibilità di alloggi in locazione a canoni accessibili. Asp e Comune di Jesi, dal canto loro, si impegnano a fronteggiare la situazione sempre più efficacemente per quanto di rispettiva competenza. Si tratta di una situazione complessa che richiede un approccio multidimensionale che va, solo per fare qualche esempio, dalla collaborazione con Erap, al recupero del patrimonio immobiliare pubblico, alla revisione dei regolamenti. Come anche recentemente evidenziato in occasione dell’approvazione, nel Giugno scorso, della mozione consiliare proposta da Jesi in comune e fatta propria dalla maggioranza volta a promuovere il diritto alla casa”.