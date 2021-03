Vivere nella storia, in vendita la villa del '700: dentro c'è la chiesa costruita per il papa

Vivere respirando storia nella quiete di Mergo e della splendida campagna delle Marche. La villa, proposta in vendita dall’agenzia Coldwell Banker Barbera Group sul portale LuxuryEstate risale ai primi anni del XVIII secolo ed è stata ristrutturata recentemente.

L’immobile di 800 metri quadrati è composto da 10 sale che conservano decorazioni pittoriche sia alle pareti che ai soffitti, 8 camere da letto impreziosite da affreschi e decorazioni, 3 cucine, 3 bagni, un’ampia cantina e un grande granaio. L’immobile è circondato da uno giardino di 8000 metri quadrati, arricchito da numerose essenze e fiori (allori, melograni, cipressi, pini , fichi, cachi, piante officinali, ginestre, palme e ortensie). All’interno della proprietà si trova anche una chiesa consacrata che è stata edificata sempre nel XVIII secolo per papa Leone XI che, si racconta, pernottò presso palazzo Borgiani durante il viaggio per Loreto in visita alla Santa Casa e alla Madonna.

(Foto tratte dal portale: luxuryestate.com)





