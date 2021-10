Case a 1 euro, un comune apre le danze nelle Marche: come funziona

"Case a 1 euro", anche nelle Marche il progetto sembra prendere piede. Si tratta di abitazioni in disuso che si trovano in borghi, frazioni e centri storici a prezzo super calmierato e (ovviamente) da rimettere in piedi. A esporsi, alcuni giorni fa, è stato Filippo Gentilotti, assessore di Cantiano. Al portale "Idealista.it", Gentilotti ha confermato che verranno presto presentati due progetti di riqualificazione edilizia per altrettanti immobili. Tre progetti sono già stati pubblicati sull'Albo Pretorio.

Il progetto

I proprietari degli immobili danno la disponibilità a cedere l’immobile a prezzo simbolico di 1€ per un periodo di 3 anni.

Obblighi del compratore