Contributo Autonoma Sistemazione, in arrivo le prime tre mensilità del sussidio: la tabella degli importi

SENIGALLIA - Questa mattina l'ufficio preposto del Comune di Senigallia ha inviato in tesoreria i mandati di pagamento a favore delle famiglie che beneficiano del contributo di autonoma sistemazione (CAS). Verranno accreditate tre mensilità: 1.200 euro per le famiglie composte da un unico componente, 1.500 euro per le famiglie composte da due componenti, 2.100 euro per le famiglie composte da tre componenti, 2.400 euro per le famiglie composte da 4 componenti, 2.700 euro per le famiglie composte da 5 o più componenti, oltre 600 euro per ogni componente di età superiore ai 65 anni, portatore di handicap o disabile oltre il 67%. Le famiglie sfollate che nel frattempo fossero rientrate in casa, saranno contattate tra oggi e dopodomani dagli uffici comunali per avere contezza degli eventuali lavori effettuati e della certificazione della salubrità degli ambienti necessaria per la revoca dell’ordinanza sindacale.

«Abbiamo mantenuto fede agli impegni assunti di liquidare le somme prima di Natale. Ringrazio gli uffici comunali per la loro solerzia che ci ha permesso di raggiungere questo importante risultato. Continueremo nell’opera di interlocuzione, di vigilanza e confronto costante con gli Enti superiori al fine di monitorare come e quando verranno impegnate sul territorio le altre risorse». Queste le parole del Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti.