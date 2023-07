Immobili da destinare a edilizia residenziale pubblica: indagine di mercato per trovare le strutture

OSIMO – Il 31 luglio è il termine ultimo stabilito dall’avviso pubblico di invito ad offrire unita? immobiliari ad uso abitativo, libere e disponibili, sul libero mercato, per le finalita? sociali dell’edilizia residenziale pubblica nel comune di Osimo.

Si tratta di una indagine di mercato per la quale è già stato avviato un confronto per le vie brevi con il Comune di Osimo per valutare l’acquisto di unita? immobiliari conformi alle norme urbanistiche vigenti, con superficie netta, compresa tra 45 mq e 95 mq, libere da persone e cose, prive di barriere architettoniche ed immediatamente assegnabili a cura dell’amministrazione comunale. Le risorse economiche indicate per le finalità? dell’avviso ma non ancora disponibili in bilancio, hanno una previsione teorica di 6 milioni di euro.

Erap Marche gestisce oltre 15.000 alloggi assegnati dai sindaci attraverso apposite graduatorie comunali sia acquistandoli come nel caso che potrebbe concretizzarsi ad Osimo, o realizzandoli direttamente come è in corso in molti comuni delle Marche. Attualmente sono programmati e parte in corso di realizzazione circa 450 alloggi per un investimento di 40 milioni di euro provenienti dai proventi delle locazioni, da fondi propri di Erap Marche, finanziamenti regionali e statali, fondi POR FESR e PNRR.