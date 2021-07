Ex scuole, negozi e case comunali in vendita: come partecipare all'asta

Il Comune di Ancona intende vendere, mediante asta pubblica, una serie di immobili. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 27/07/2021. L’apertura delle buste si terrà in pubblica seduta il giorno 28/07/2021 alle ore 10.00 nei locali di “Palazzo degli Anziani” siti in Ancona in Piazza Benvenuto Stracca n. 2. A causa dell’emergenza sanitaria in corso, la partecipazione all’asta sarà consentita solo ai soggetti partecipanti. Nel caso in cui pervengano un numero di richieste elevate e sia presunta la presenza di un numero di soggetti per i quali i locali indicati non siano idonei, l’Amministrazione provvederà ad inserire una comunicazione di variazione del luogo di svolgimento dell’asta sul sito internet comunale con un giorno di preavviso rispetto alla data prevista per l’asta. Per ulteriori informazioni si invita a consultare gli allegati: avviso d’asta pubblica, modello istanza di ammissione, modello offerta economica, informativa privacy e le schede descrittive dei lotti.

I lotti in vendita

Abitazione via della Grotta, 53E

Terreno ex Pip Baraccola, via Maccari

Area edificabile via Fioretti (3 lotti)

Ex scuola Scandali, via Tavernelle

Garage via del faro, ex caserma "Fazio"

Negozio via Flaminia 127, ex "Rosa dei venti"

Negozio piazza Salvo d'Acquisto 15

Negozio piazza Salvo d'Acquisto 18

Negozio piazza Salvo d'Acquisto 22

I dettagli dei lotti sono consultabili sul sito del Comune di Ancona. Per contatti rivolgersi all’Ufficio Patrimonio del Comune, orario al pubblico: martedì e giovedì ore 9-13; 15-17.

Referenti