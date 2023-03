Famiglie sfrattate e "fascia grigia" per l'assegnazione degli alloggi: il Comune pubblica due bandi

Il Comune di Ancona amplia l'offerta abitativa. Pubblicati due bandi, uno indirizzato alle famiglie sottoposte a sfratto, l'altro alla fascia grigia per l'assegnazione di alloggi. La connessione tra questione abitativa e coesione sociale necessita sempre più di politiche abitative volte ad individuare soluzioni diversificate, in grado di soddisfare il fabbisogno di coloro che si trovano nell’impossibilità di trovare risposte all'esigenza alloggiativa o di soddisfare i bisogni primari perché il loro reddito è assorbito interamente dalle spese per il mantenimento della casa. Per ampliare l'offerta, sono stati pubblicati:

Il bando n. 6 destinato alle famiglie in possesso di sfratto esecutivo per finita locazione.

Oltre ai requisiti previsti dalla legge regionale, l'aspirante assegnatario deve essere in possesso di un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo di durata superiore a tre anni, di un provvedimento di sfratto esecutivo non intimato per morosità, dell‘atto di precetto e del preavviso di rilascio dell’immobile e deve risiedere nell'alloggio oggetto di sfratto. Le domande dovranno pervenire entro il 28 di ogni mese successivo alla pubblicazione del bando. Il limite di reddito ISEE/2023 per l'accesso non deve essere superiore ad € 13.617,00; tale limite è aumentato del 20% per le famiglie monopersonali (€ 16.340,40).

L'avviso per l'assegnazione di 11 alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata.

Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata sono destinati alla cosiddetta “fascia grigia” e, in particolare, ai nuclei familiari che hanno un reddito troppo alto per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e troppo basso per accedere alle locazioni sul libero mercato. Detti alloggi sono destinati prioritariamente, ma non esclusivamente, agli inquilini di alloggi ERP sovvenzionata che si trovano in area di decadenza per perdita del requisito soggettivo del reddito, nonchè ai nuclei familiari. In questo caso, oltre i requisiti ci sono quelli stabiliti dalla Legge Regionale e dalla delibera di Giunta n. 76 del 28 febbraio 2023 e, in particolare, il reddito ISEE/2023 deve essere compreso tra € 13.617,00 ed € 39.701,19.

Il richiedente può presentare domanda esclusivamente per alloggi adeguati per superficie al proprio nucleo familiare; tenendo conto della disponibilità degli alloggi verranno formulate cinque graduatorie. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 18 giugno 2023