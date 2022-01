Affitti, morosità per pandemia: come chiedere il contributo del Comune

Possono presentare domanda, entro il 4 febbraio 2022, coloro che hanno la residenza anagrafica nel Comune di Ancona, un regolare contratto di locazione nell’alloggio per cui chiedono il contributo, hanno subito una perdita del reddito IRPEF in misura superiore al 25% per motivi connessi all’emergenza da covid – 19, sono in possesso di ISEE non superiore ad € 35.000,00 e non sono titolari, come tutti gli altri componenti il nucleo familiare, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenza del nucleo familiare. Il contributo è destinato a regolarizzare il canone locativo delle mensilità a contratto per l’anno 2021, pari al 40% del relativo importo, fino ad un massimo di € 2.500,00.

Dove ritirare la modulistica

Il bando ed Il modulo di domanda possono essere:

a) consultati e/o scaricati dal sito istituzionale del Comune di Ancona

b) reperiti presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico sito in Piazza XXIV Maggio negli seguenti orari:

Lunedì-Mercoledì-Venerdì 9,00-13,00

Martedì 9,00-13,00 / 15,00-17,00

Giovedì 9,00-16,00

Dove chiedere informazioni:

– telefonando ai seguenti numeri telefonici 071 222.2409/2407/2414;

oppure

– presso gli uffici della Direzione – U.O. Politiche per la Casa Viale della Vittoria nn. 37/39 – previo appuntamento da concordare telefonicamente.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda completa della documentazione obbligatoria, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, con le seguenti modalità:

a) spedita tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Ancona Largo XXIV Maggio n. 1 – 60123 Ancona; sulla busta contenente la domanda il richiedente dovrà riportare il proprio nome, cognome, indirizzo e la dicitura “Contiene domanda per fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli per estensione nell’anno 2021 della tipologia di beneficiari a causa dell’emergenza sanitaria covid-19”;

Nel caso di raccomandata A.R. fa fede la data del timbro di spedizione dell’Ufficio Postale; l’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali;

b) consegnata a mano in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Ancona (Piano terra Largo XXIV Maggio n. 1 – 60123 Ancona) nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00; sulla busta contenente la domanda il richiedente dovrà riportare il proprio nome, cognome, indirizzo e la dicitura “Contiene domanda per fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli per estensione nell’anno 2021 della tipologia di beneficiari a causa dell’emergenza sanitaria covid-19”;

c) a mezzo di proprio indirizzo posta elettronica certificata – saranno considerate valide solo pec personali del richiedente, pena l’esclusione della domanda – all’indirizzo comune.ancona@emarche.it inserendo la domanda di partecipazione con la documentazione allegata, sottoscritta digitalmente oppure in formato pdf o altro formato non modificabile, avente per oggetto “Contiene domanda per fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli per estensione nell’anno 2021 della tipologia di beneficiari a causa dell’emergenza sanitaria covid-19”.

Documentazione da allegare

1) copia documento di identità in corso di validità;

2) copia di regolare titolo di soggiorno;

3) copia integrale del contratto di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (ad esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9) e residenza nell’alloggio da almeno un anno;

4) documentazione attestante la perdita del reddito IRPEF del nucleo familiare superiore al 25%.

La riduzione del reddito IRPEF superiore al 25% viene certificata attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante la presentazione delle dichiarazioni fiscali anno 2021 e anno 2020 di tutti i componenti contribuenti del nucleo familiare.

Le domande incomplete, non sottoscritte e/o prive della documentazione da allegare obbligatoriamente saranno escluse. Sono altresì escluse le domande provenienti da soggetti che hanno presentato, domanda di contributo per il pagamento di canoni locativi anno 2021 ai sensi dell’art. 11 della Legge 431/1998 (Fondo per il sostegno all’accesso agli alloggi in locazione).