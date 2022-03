Contributo inquilini morosi per Covid: l'elenco degli ammessi

ANCONA - E’ stato approvato l’elenco delle domande ammesse e delle domande escluse, relativo al bando “Contributo destinato agli inquilini morosi incolpevoli a seguito della perdita del reddito IRPEF in misura superiore al 25% per motivi connessi all’emergenza da Covid-19 e finalizzato alla regolarizzazione del pagamento dei canoni di locazione anno 2021″.

I richiedenti sono indicati nella graduatoria con il codice identificativo nel rispetto della normativa sulla privacy. Gli interessati potranno presentare eventuali opposizioni, debitamente motivate e corredate da documenti, entro e non oltre il 25 marzo 2022. Le opposizioni potranno essere consegnate a mano presso l’ufficio protocollo del Comune o trasmesse tramite raccomandata A/R (farà fede la data di spedizione postale) o a mezzo di posta elettronica certificata personale al seguente indirizzo: comune.ancona@emarche.it

L’ammissione in graduatoria non comporta necessariamente il diritto all’erogazione del contributo. La liquidazione del contributo, dopo l’approvazione della graduatoria definitiva, avverrà in un’unica soluzione ai soggetti beneficiari secondo l’ordine della graduatoria e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Info e chiarimenti

Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi ai seguenti numeri:

071 222 2414 – 071 222 2409 – 071 222 2407

L’elenco delle domande ammesse è disponibile a questo link: https://www.comuneancona.it/ankonline/wp-content/uploads/2022/03/1647340118137_Graduatoria-provvisoria.pdf