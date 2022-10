Contributo affitto 2022: le scadenze per presentare la domanda

Per tutti residenti nei Comuni di Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti e Trecastelli è possibile presentare domanda per il Contributo Affitto 2022 entro e non oltre il 11/11/2022 alle ore 12:00.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 071/6629276 dal lunedì al venerdì dalle 9.30-12.00 e il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00