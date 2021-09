Sostegno al canone di locazione: come fare domanda al Comune

Il Comune di Ancona rilascia contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione anche per l’anno 2021

Scadrà il 5 novembre prossimo il termine per la richiesta di contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2021.

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal richiedente e corredata di fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, va redatta sull’apposito modello predisposto dal Comune di Ancona con le dichiarazioni sostitutive inerenti tutti i requisiti per l’accesso al beneficio richiesto e corredate di tutta la documentazione necessaria, pena l’esclusione. Dove ritirare la modulistica - Il bando ed i relativi allegati possono essere:

consultati e scaricati dal sito istituzionale del Comune di Ancona (www.comune.ancona.gov.it) “Servizi – Comune dalla A alla Z – Alloggi – Cercare una casa” o al link: https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/comune/gli-uffici/alloggi/cercare-una-casa/ oppure https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/politichesociali/servizi-abitativi/

Ufficio Relazioni con il Pubblico sito in Piazza XXIV Maggio negli seguenti orari:lunedì – mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13; martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17; giovedì dalle 9 alle 16;

Presentazione delle domande

La domanda completa della documentazione obbligatoria, con bollo, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il giorno 5 NOVEMBRE 2021 con le seguenti modalità:

spedita tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Ancona Largo XXIV Maggio n. 1 – 60123 Ancona; sulla busta contenente la domanda il richiedente dovrà riportare il proprio nome, cognome, indirizzo e la dicitura “Domanda per l’erogazione del contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione – anno 2021″ Nel caso di raccomandata A.R. fa fede la data del timbro di spedizione dell’Ufficio Postale; l’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali;

consegnata a mano in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Ancona (Piano Terra Largo XXIV Maggio n. 1 – 60123 Ancona) nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 martedì e giovedì dalle ore15,00 alle ore 17,00; sulla busta contenente la domanda il richiedente dovrà riportare il proprio nome, cognome, indirizzo e la dicitura “Domanda per l’erogazione del contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione – anno 2021″;

a mezzo di proprio indirizzo di posta elettronica certifica – saranno considerate valide solo PEC personali del richiedente, pena l’esclusione della domanda all’indirizzo comune.ancona@emarche.it inserendo la domanda di partecipazione con la documentazione allegata, sottoscritta digitalmente oppure in formato pdf o altro formato non modificabile, avente per oggetto “Domanda per l’erogazione del contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione – anno 2021″.

Il recapito delle domande resta ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata in tempo utile, l’Ente non assume responsabilità alcuna. Le domande di contributo, pervenute oltre il termine ultimo sopra indicato, verranno automaticamente escluse. La domanda dovrà contenere inequivocabilmente l’indirizzo ed i riferimenti corretti (es. numero di telefono, indirizzo email, ecc…). Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione della stessa.

Dove chiedere informazioni