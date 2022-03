Vuoi l'orto? Te lo da' il Comune: come averne uno

ANCONA - Il Comune di Ancona, mette a disposizione la possibilità di assegnazione, per la durata di sei anni, di “orti sociali” da destinare alle coltivazioni di ortaggi, erbe aromatiche, fiori, con lo scopo di autoconsumo, ai fini ricreativi, culturali e di socializzazione. Sulla base dei criteri riportati nell’avviso, verrà assegnato un punteggio e formata una graduatoria. La domanda dovrà essere presentata entro il 4 aprile. Nella sezione ‘allegati’ del Comune si può trovare l’avviso e il modello di domanda (link)

Requisiti di partecipazione

Potranno presentare domande per l'assegnazione di un orto coloro che sono in possesso dei seguenti

requisiti:

essere residente nel Comune di Ancona da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda;

non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita a tempo pieno;

non aver ottenuto per sé o per altro componente del nucleo familiare un altro orto sociale;

non essere proprietario/a o comproprietario/a o usufruttuario/a o affittuario/a di terreni coltivabili;

essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato;

avere un'età non inferiore ai 18 anni e non superiore agli 85 alla data di scadenza del bando.

Requisiti e punteggio per la graduatoria

Situazione economica familiare – valore ISEE

- fino ad € 4.000,00 punti 10

- ogni € 1.000,00 in più verranno sottratti 0,25

- oltre € 43.000,00 punti 0

(in mancanza del modello ISEE non verrà assegnato alcun punteggio)

Età (alla data di scadenza del bando)

- età uguale o superiore a 18 e minore di 65 punti 3

- età uguale o superiore a 65 e minore di 70 punti 4

- età uguale o superiore a 70 e minore di 75 punti 2

- età uguale o superiore a 75 e minore di 85 punti 1

C) Vecchi assegnatari di un orto sociale a seguito dell'approvazione del Regolamento Comunale: punti 3

Ai fini della formazione della graduatoria, a parità di punteggio, sarà data precedenza al più anziana/o d’età (data di nascita).

La domanda, redatta secondo il modello allegato, disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e scaricabile anche dal sito del comune di Ancona, nonché richiedibile con mail all’indirizzo urp@comune.ancona.it, debitamente sottoscritta dal richiedente, dovrà essere presentata in busta chiusa, indicando sull'esterno della stessa la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI SOCIALI” nonché il COGNOME E NOME del mittente e dovrà essere indirizzata all'Amministrazione Comunale di Ancona Largo XXIV Maggio n. 1, cui dovrà pervenire entro il giorno 4 APRILE 2022 - ore 13,00 pena l'esclusione, attraverso una delle seguenti modalità: