Auricolare, telecamera e modem nascosti all'esame di guida. Le spycam lo incastrano e viene denunciato

ANCONA - Lo scorso 2 settembre si era presentato alla Motorizzazione di Ancona per sostenere la prova teorica informatizzata per il superamento dell'esame di guida. Lui, originario del Pakistan, è stato tradito da alcune movenze sospette che hanno permesso alla polizia di scovare alcuni dipositivi elettronici nascosti sotto i suoi vestiti. Per l'uomo è scattata la denuncia.

I poliziotti, insospettiti da una postura inusuale, hanno approfondito i controlli utilizzando anche una spycam. Grazie alle telecamere nascoste nell'aula gli agenti hanno scoperto che il pakistano aveva installato sotto ai suoi vestiti un ignegnoso sistema per rispondere correttamente ai quiz dell'esame. Sotto il polsino della camicia l'uomo nascondeva una microcamera, inserita in un foro di pochi millimetri. Non solo: per trasmettere le riprese all'esterno l'uomo utilizzava un modem collegato ad una ricetrasmittente. Nell'orecchio infine aveva un auricolare della grandezza di una moneta. I poliziotti non hanno potuto far altro che bloccare il suo esame e denunciarlo. Inoltre il pakistano è stato portato in ospedale per la rimozione in sicurezza dell'auricolare.