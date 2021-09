Crolla sull'aiuola, sembra un malore ma si era scolata una damigiana di vino da 3 litri

La donna, di 75 anni, è stata soccorsa dagli operatori della Croce Gialla di Ancona e portata in ospedale per accertamenti

Quando gli operatori della Croce Gialla di Ancona sono intervenuti, l'hanno trovata distesa su un'aiuola di piazza Cavour. Tutto lasciava intendere ad un malore ma a poca distanza una damigiana di vino da tre litri ha chiarito ogni dubbio. Lei, una donna di 75 anni, era completamente ubriaca tanto da non riuscire quasi a muoversi. Poco prima si era scolata il vino bianco presente all'interno della damigiana, per poi crollare sull'aiuola. Gli operatori l'hanno soccorsa e trasportata al ponto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette per accertamenti.