Riscaldare casa con l'idrostufa: cos'è, come funziona e quali vantaggi

Non producono aria calda, semplicemente riscaldano l’acqua presente nei termosifoni o negli impianti di pavimento. Alimentate a pellet, le idrostufe possono essere installate in qualunque parte della casa. Nessun rischio di ustionarsi: al tatto sono fredde, a differenza di quelle tradizionali. Questo accade perché è solo l’acqua, e quindi la parte interna, ad essere calda.

Il funzionamento

Un’idrostufa può essere azionata con timer o telecomando. Il suo funzionamento dipende da due fattori:

la potenza totale della stufa;

la potenza ceduta all’acqua.

La differenza corrisponde al calore che viene ceduto all’ambiente: più questo valore è basso e la capacità di scambio termico dell’acqua è alto.

Idrostufa e termosifoni

La stufa può essere collegata anche ai termosifoni, ma in questo caso i vecchi tubi devono essere sostituiti per una questione di dimensioni: non assicurerebbero la corretta circolazione dell’acqua. La soluzione migliore è collegarla al collettore idraulico così potrà raggiungere facilmente tutti i termosifoni dell’impianto di riscaldamento.

Vantaggi dell’idrostufa

Riscaldamento omogeneo della casa

Rispetto dell’ambiente

Risparmio in bolletta (anche il 50%)

