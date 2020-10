Una casa a prova di freddo: dagli infissi alla domotica, cosa c'è da sapere

Temperature in picchiata, temporali e giornate più corte. In poche parole: l’inverno si sta avvicinando e bisogna pensare a come proteggere la casa dal freddo.

Manutenzione caldaia

La manutenzione e la pulizia della caldaia sono appuntamenti annuali. Il tecnico viene a casa per controllare lo stato e il funzionamento dell’impianto, ma anche la sua conformità alle norme anti inquinamento. Al termine del lavoro viene rilasciato un certificato.

Domotica

La domotica, cioè la casa intelligente, permette di avere dispositivi wi-fi che controllano la temperatura di casa e permettono di regolarla anche da smartphone, quindi a distanza.

Isolamento

Isolamento termico e soluzione green? L’ideale è il pannello in fibra di legno. Si può ricorrere però anche alla fibra di canapa o ai pannelli di sughero che, traspiranti, evita la formazione della muffa e della condensa.

Infissi

Gli spifferi possono abbassare la temperatura di casa e sono praticamente una costante nelle case più vecchie. Se non si vuole procedere alla ristrutturazione basta utilizzare delle guarnizioni isolanti. Vanno controllate specialmente le porte, nella parte inferiore. Lo spiffero comporta anche un aumento dei costi di riscaldamento a causa della dispersione del calore. I doppi vetri, al contrario, sono particolarmente indicati per risparmiare: soni incentivati da sgravi fiscali e assicurano un risparmio in bolletta di circa il 20%.

Pavimento

Il calore in casa tende a disperdersi facilmente e tra le cause ci sono anche i pavimenti soprattutto se non sono ben isolati. Per questo una soluzione semplice e di design è quella di utilizzare i tappeti, arrederanno casa, conserveranno il calore e permetteranno di avere i piedi sempre caldi.

