Casa fresca senza spendere una fortuna: come si ottiene il bonus condizionatori

E' ora di accendere i condizionatori. Costosi? Niente paura con il relativo bonus. La legge di bilancio ha infatti confermato il contributo senza nessun limite ISEE. E' previsto quindi uno sconto tra il 50% e il 65% per l'acquisto di un condizionatore o climatizzatore entro il prossimo 31 dicembre. L’importo massimo detraibile è di 46.154 euro che viene suddiviso in 10 rate annuali di pari importo.

No. Si ha diritto al bonsu condizionatori anche se in casa non sono previsti lavori di ristrutturazione, a patto che:

Venga installato un apparecchio appartenente alla classe energetica A+

Se si effettua una ristrutturazione edilizia e si acquista un nuovo apparecchio che accerta un effettivo risparmio energetico

La percentuale del bonus può arrivare fino al 65% nel caso in cui si decide di sostituire il vecchio apparecchio, con un nuovo impianto a pompa di calore, per la climatizzazione invernale ed estiva, appartenente ad una classe energetica superiore.

Chi può beneficiare del bonus

persone fisiche

Partite Iva

condomini

istituti autonomi per le case popolari

cooperative di abitazione a proprietà indivisa

proprietari dell’immobile

locatori con regolare contratto di affitto

soggetti che hanno l'usufrutto o il comodato d'uso dell'immobile e sul quale sostengono le spese

familiare convivente del proprietario dell’immobile

Come richiedere il bonus condizionatori

Come chiedere il bonus

Il bonus condizionatori può essere richiesto tramite il modello unico del 730 quando si compila la denuncia dei redditi oppure come sconto immediato, in entrambi i casi per ottenerlo, l’acquisto e l'installazione devono essere saldati utilizzando:

pagamento rateale tramite finanziamento

bonifico bancario ordinario o postale

bonifico parlante

Quindi per usufruire del bonus non sono ammessi pagamenti con Carta di credito, Bancomat, assegni e contanti.

