Veicolo a noleggio vicino all'area riservata ai taxi, scoppia il diverbio. Interviene la polizia

ANCONA- Nel pomeriggio di ieri i poliziotti sono intervenuti nei pressi di piazza Rosselli poiché, mentre transitavano per un normale servizio di controllo del territorio, sono stati avvicinati da un tassista che lamentava la presenza, nei pressi dell'area riservata ai taxi, di un veicolo NCC. Raggiunto dagli agenti, l'uomo alla guida ha riferito di essere in attesa dell'arrivo di un cliente sottolineando di non occupare lo spazio riservato ai taxi. Inoltre, ha raccontato di essere stato aggredito verbalmente dal conducente del taxi, che con prepotenza voleva che si spostasse. Il tassista, nonostante fosse in presenza dei poliziotti, ha continuato ad inveire contro il conducente del veicolo NCC, insultandolo. A quel punto gli agenti lo hanno identificato. L’uomo particolarmente alterato ed agitato è stato riportato alla calma dai poliziotti, che hanno poi provveduto a far allontanare entrambe le parti, avvisandole delle proprie facoltà di legge.