Verso le elezioni, tessera elettorale completata o smarrita? Come chiedere la nuova ad Ancona

ANCONA - La tessera elettorale è il documento che consente l’esercizio del diritto di voto. Viene rilasciata al momento dell’iscrizione nelle liste elettorali del Comune e consegnata direttamente al domicilio dell’elettore. Pertanto per poter votare l’elettore deve presentarsi al seggio con la sua tessera elettorale e con un documento di riconoscimento per poter essere identificato al momento del voto.

Identificazione

L’identificazione può avvenire mediante esibizione di:

carta di identità o altro documento rilasciato dalla pubblica amministrazione, anche se scaduto, purché risulti sotto ogni altro aspetto regolare e possa assicurare la precisa identificazione del votante;

la tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

la tessera di riconoscimento rilasciata dagli ordini professionali purché munita di fotografia.

Come chiedere la tessera nuova

L’elettore è invitato a controllare se è in possesso della tessera

Nel caso in cui:

non l’abbia ricevuta;

l’abbia smarrita o sia stata rubata

sia deteriorata

contenga qualche inesattezza

siano esauriti gli spazi destinati all’apposizione del timbro da parte del Presidente del seggio elettorale dopo il voto

L’intestatario della tessera elettorale può presentarsi personalmente o incaricare un’altra persona per il ritiro della nuova tessera elettorale. In questo secondo caso dovrà presentare apposita richiesta firmata allegando copia di un documento di identità valido dell’intestatario della tessera elettorale. In ogni caso dovrà essere esibita la tessera elettorale che ha esaurito gli spazi.

Dove rivolgersi

Ufficio Elettorale del Comune di Ancona (via Frediani n. 3)

Orario di apertura al pubblico:

lunedì – mercoledì – venerdì dalle 9,00 alle 12,30

martedì e giovedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 17,00

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Elettorale Via Frediani 3, 60123 Ancona

Dirigente: Dott. Giorgio Foglia

Funzionario Ufficio Elettorale: Dott. Chiara Capezza

Telefoni: