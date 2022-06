Aprire un B&B nelle Marche: tutto quello che c’è da sapere 

ANCONA - In Italia non c’è una legge nazionale che regolamenta l’apertura di un B&B, tutto è gestito dalle Regioni che hanno regolamentazioni differenti, ma nonostante questo l’iter burocratico non è complicato. La prima cosa da fare, quindi, è consultare la Legge Regionale in materia. A prescindere dalle singole direttive, è obbligatorio richiedere la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presentando la richiesta telematicamente, collegandosi al sito del comune di riferimento o in modo cartaceo, presso lo sportello SUAP. Nel caso di Ancona, il modello di Comunicazione di inizio attività di offerta del servizio di alloggio e prima colazione (bed and breakfast) è scaricabile a questo link

Cosa occorre comunicare

Documento di identità

Codice fiscale del titolare

Ubicazione della struttura

Numero di posti letto e come sono distribuiti

Servizi igienici a disposizione degli ospiti

Eventuali servizi aggiuntivi

Periodo di aperture e chiusura dell’attività

A questi documenti vanno allegati quelli per definire la pratica, ma variano in base alla Regione e possono includere la planimetria dell’abitazione, il contratto di proprietà o la polizza assicurativa. Successivamente le pratiche verranno gestite dagli Uffici Turistici, che decideranno la classificazione della struttura, il monitoraggio e la comunicazione degli ospiti alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Requisiti nelle Marche

La Giunta Regionale ha aggiornato gli standard qualitativi e i requisiti per l’esercizio dell’attività. I punti salienti del nuovo regolamento:

L'attività può essere esercitata in non più di tre camere, con un massimo di sei posti letto. Il decreto della Giunta Regionale n. 70 del 31 gennaio 2022 ha introdotto anche la possibilità di svolgere l'attività in forma imprenditoriale in non più di sei camere per dodici posti letto.

L'ospite non può soggiornare per più di 30 giorni consecutivi.

Per essere svolta in forma non imprenditoriale l'attività deve essere svolta avvalendosi della normale organizzazione familiare, deve avere carattere saltuario o comunque deve essere esercitata per periodi ricorrenti stagionali.

I locali devono possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi (aggiornati nel 2022) stabiliti dalla Giunta regionale.

La Colazione (novità 2022) - I titolari di B&B devono frequentare un corso in materia di igiene e sicurezza alimentare organizzato da soggetti accreditati dalla Regione Marche che prevede una frequenza minima di 10 ore con rilascio di attestato di partecipazione finale in conformità con le linee di indirizzo di cui all’allegato 2 della D.G.R. Marche n. 2173/2002, relative alla formazione degli addetti al settore alimentare (vedi Allegato B DGR n. 70 del 31/01/2022).

L'esercizio dell'attività non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile ai fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l'obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l'attività viene esercitata o di residenza nel Comune in cui viene svolta l'attività, purché i locali siano ubicati a non più di duecento metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora.

I titolari di B&B devono trasmettere entro il 1° ottobre di ogni anno e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, la comunicazione riguardante i prezzi dei servizi che intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali tabelle devono essere esposte presso il B&B in maniera visibile.

Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i titolari o gestori delle strutture ricettive comunicano, settimanalmente, mediante trasmissione di apposito modello, gli arrivi e le presenze all'Osservatorio Regionale del turismo.

Il Titolare è obbligato a segnalare gli alloggiati alla P.S.

I requisiti

Prima di consegnare i documenti e richiedere la SCIA, un appartamento per diventare un B&B deve avere determinate caratteristiche che variano sempre da Regione a Regione. Principalmente la struttura deve rispondere ai requisiti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza che solitamente si richiedono alle abitazioni e riguardano in particolar modo gli impianti elettrici, a gas e di riscaldamento.

Appartamento

Il B&B può essere aperto in un appartamento condominiale, tranne se ci sono espliciti divieti nel regolamento, quindi meglio consultare quanto stabilito dal condominio. In alcuni casi si richiedono degli arredi base come letto, armadio, comodini, lampade.

Accesso alle stanze

Gli ospiti devono accedere alla loro stanza senza entrare in altre camere o servizi destinati ad altri ospiti. Superato un certo numero di posti letto, bisogna avere un bagno a uso esclusivo degli ospiti, in generale anche questa stanza deve avere degli arredi base come lavabo, water, doccia, specchio, ecc.

Pulizia

La pulizia dei locali deve essere fatta quotidianamente e all’arrivo di ogni nuovo ospite, mentre il cambio della biancheria varia, ma solitamente deve avvenire almeno due volte a settimana.

Colazione

Per quanto riguarda la prima colazione è sempre inclusa, ma le modalità di somministrazione variano in base alle Regioni. In generale si possono servire solo prodotti non manipolati, fatta eccezione per la possibilità di scaldarli, perché il titolare del B&B non ha le autorizzazioni igienico-sanitarie per manipolare i cibi, ma con i dovuti adempimenti può servire prodotti realizzati personalmente. Infine, in alcuni casi, la Regione può richiedere di servire a colazione prodotti che provengono esclusivamente dal territorio.

