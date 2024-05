Cinghiale sotto casa a Capodimonte. Una residente: «È arrivato vicino alle gambe, mi ha annusato»

ANCONA - Tornava dal lavoro, era notte, e dopo aver parcheggiato l’auto davanti casa si è vista arrivare un cinghiale, bello grosso, che le ha annusato le gambe poi se ne è andato. È successo domenica, a Capodimonte, ad una residente che inizialmente pensava fosse il suo cane. «Ritrovarmi i cinghiali ad annusarmi le gambe davanti al cancello di casa mi sembra un po’ eccessivo». La donna, dopo essersi chiusa dentro il veicolo, nel timore ci fossero altri cinghiali al seguito di quello che aveva appena visto, ha fatto un post su Facebook per avvertire del pericolo quanti abitano nel quartiere. «Buonasera a tutti, scrivo per una questione piuttosto importante per quanto riguarda chi abita nel quartiere, più precisamente per via Pergolesi e dintorni. Poco fa, ore 2:13 (notte) ho parcheggiato la mia macchina davanti casa di rientro dal lavoro e aprendo la portiera lato guida mentre stavo sistemando delle cose in borsa mi compare vicino alle gambe quello che pensavo fosse il mio cane. Era un bel grosso cinghiale - ha scritto la residente - e dopo aver annusato tranquillamente il mio sedile se n’è andato via continuando per la sua strada».

«Non ha avuto nessun comportamento aggressivo ma io non ho mosso un muscolo né respirato per la paura. Come potete immaginare chi di dovere non puó far nulla a quest’ora nonostante le mie numerose chiamate. Come si risolverà? Rientrare a casa con scooter o macchina sembra diventato impossibile, ritrovarmi i cinghiali ad annusarmi le gambe davanti al cancello di casa mi sembra un po’ eccessivo. Non sappiamo che fare”. Da dentro l’auto ha scattato anche la foto poi postata pubblicamente sulla pagina “Io vivo a Capodimonte”». Nei giorni scorsi altri residenti hanno messo in guardia sui cinghiali in zona, avvistandoli in branco, tra via Pergolesi (la discesa del gas) e piazza San Gallo e il tratto finale di via Circonvallazione.