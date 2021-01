Attrezzi giusti e angolo fitness: come trasformare casa in una palestra 

Le restrizioni non permettono ancora di tornare in palestra. In attesa delle riaperture, tuttavia, anche casa può diventare una sala fitness di tutto rispetto.

Il posto giusto

E imprescindibile il riciclo di aria, quindi la stanza giusta è quella che ha la finestra. Sembra banale, ma non lo è. Il secondo requisito necessario è lo spazio, perché il non dover portarsi dietro un borsone significa dover ricorrere a un armadio. Se non c’è, va installato. Magari low cost. Chi ha poco spazio in casa può scegliere di dedicare un angolo della camera da letto o del soggiorno alla zona fitness. In questo caso per renderla funzionale, la scelta migliore ricade su un macchinario completo che permette di realizzare un allenamento total body.

La luce

La luce naturale è sempre da preferire, quindi anche in questo caso una stanza con la finestra ci viene in aiuto. In alternativa, nel caso di una stanza poco luminosa, possiamo optare per una lampada a Led che ricreerà la luce solare perfetta per darci la giusta energia senza costi eccessivi in bolletta.

Pavimento

Creare una palestra in casa non vuol dire ricorrere a costose ristrutturazioni per realizzare il pavimento adatto. Per avere un ambiente funzionale dobbiamo munirci di un rivestimento antiurto, antitrauma ed antiscivolo pensato per fornire stabilità. L’utilizzo di pannelli di gomma o di tappeti antiscivolo ci permetterà di allenarci tranquillamente senza stress per articolazioni e ginocchia.

Gli attrezzi immancabili

A seconda degli obiettivi che vogliamo raggiungere, ci sono degli attrezzi che di sicuro non possono mancare nella nostra palestra:

Tapis roulant

Permette di allenarci nella corsa o di camminare, tutti esercizi fondamentali per bruciare grassi e tonificare le gambe. Inoltre, questo è uno strumento utile per attivare la circolazione sanguigna;

Cyclette

L’attrezzo consente di dimagrire e rassodare il corpo migliorando la micro-circolazione. La cyclette ha il vantaggio di migliorare la postura se trascorriamo molte ore davanti al pc;

Ellittica

Perfetta per allenare tutto il corpo concentrandosi in particolare su gambe, glutei, braccia e addome permette di eseguire movimenti circolari che non stressano le articolazioni;

Vogatore

Se siamo alla ricerca di un programma di allenamento completo questo è quello che non può mancare nella nostra palestra casalinga perché è in grado di sviluppare quasi tutti i muscoli del nostro corpo. Con un unico macchinario possiamo far lavorare cosce, glutei, addominali, pettorali e schiena;

Panca

rafforzare le spalle e le braccia è possibile con la panca, bicipiti e tricipiti saranno allenati anche senza l’uso di pesi e bilanciere

Gradino da step

Occupa poco spazio ed inserendolo nel workout garantisce glutei e cosce tonificati

Manubri e bilancieri

Anche questi poco ingombranti, grazie alla copertura in plastica, sono antiscivolo e utili per rafforzare la muscolatura.

Gli attrezzi più grandi dovranno essere posizionati lungo la parete, per facilitare i movimenti e lasciare la parte centrale della camera libera così da eseguire gli esercizi a corpo libero.

Se vogliamo fare le cose in grande…

Per rendere la sessione d’allenamento più divertente, non possiamo rinunciare ad un impianto stereo. Poi se vogliamo ricreare una vera e propria palestra in casa, il televisore da appendere alla parete, ci permetterà di allenarci con un istruttore virtuale. Infine, lo specchio è irrinunciabile per eseguire i nostri movimenti ed evitare di sbagliare.

