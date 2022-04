Guida alle pulizie di primavera, la "scaletta" per farle senza stress

Primavera è ormai arrivata, ma sicuramente in alcune case le proverbiali pulizie della bella stagione non sono neppure iniziate. Nessun problema, ecco come effettuarle senza troppo stress. Parole d’ordine? Metodo, organizzazione e pazienza. Gli esperti consigliano di buttare giù uno schema operativo da ripetere nel corso dei giorni per diverse stanze e di procedere dall’alto verso il basso per ogni singola camera. E’ ovvio che gli arredi cambiano in base ai locali.

Camera da letto e saloni

E' consigliato prima di tutto smontare le tende per poi procedere con la pulizia dei vetri. Mensole o scaffali della libreria? Vanno svuotati dai libri e dai suppellettili e spolverati a fondo, mentre la copertura in tessuto del divano può essere tranquillamente pulita in lavatrice. Non dimenticate di pulire i tappeti, vetro e cornice dei quadri e il tavolo.

Bagno

Dopo aver pulito i vetri delle finestre e dello specchio si passa alle piastrelle, lavabili con anticalcare e sgrassatore. La rubinetteria va lavata con i prodotti adatti per l’acciaio mentre per i sanitari si ricorre ai prodotti per ceramica.

Cucina

Vale anche in questo caso la regola delle tende. Iniziare da lì e proseguire con vetri e infissi significa togliersi il grosso del lavoro. Poi è la volta dei pensili, da liberare dalla polvere e dagli effetti dei vapori. Capitolo a parte meritano il congelatore e il frigorifero: per sbrinarli occorre acqua e aceto, mentre per il forno basta il sapone di Marsiglia abbinato al bicarbonato. Le dispense possono essere anche dei formicai, specialmente se ci sono versamenti di zucchero dai barattoli. Ecco perché è importante pulirle a fondo.