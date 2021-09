Opinioni: valutazione dei cittadini sull’operato degli uffici comunali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Anche nell’anno 2021 abbiamo dato la possibilità ai cittadini di poter comunicare il grado di soddisfazione sui servizi ricevuti dagli uffici del Comune di Camerano, tramite la compilazione di un questionario on-line. Il questionario ha principalmente la finalità di raccogliere reclami, rimostranze, suggerimenti e tutto ciò che può essere utile a migliorare in generale i servizi. Dall’analisi delle 150 schede emergono alcuni dati interessanti che oltre a tratteggiare il profilo del compilatore, segnalano il livello di soddisfazione, le aspettative e le principali criticità del rapporto tra uffici e cittadino, analizzando in modo generale gli aspetti tangibili, l’affidabilità e la capacità di risposta della struttura Comunale. Andando alla lettura dei dati emerge prima di tutto il target di chi ha lasciato il questionario: - Uomini 52%, Donne 48%; - Nella fascia di età compresa tra 26 e 40 anni 25%, tra 41 e 65 47%, oltre 65 anni 15%, fino a 25 anni 13%; - lavoratore autonomo 23%, pensionato 15%, lavoratore dipendente 29%, disoccupato 15%, studente 7%, casalinga 11%. I motivi principali della presenza dei compilatori in Comune sono relativi: alla richiesta di informazioni 31%, seguito dalla richiesta manutenzioni 17%, attivazione servizi 13%, richiesta di chiarimenti pratica 11%, consegna documenti 9%, altro 29%.

Sulla base di una scala di valutazione che prevede “ottimo” e “soddisfacente” come giudizi positivi e “scarso” e “insoddisfacente” come giudizi negativi, messo in relazione alla motivazioni di accesso al Comune, si è chiesto se le informazioni/spiegazioni/modulistica ricevute, la cortesia e disponibilità del personale, l’orario di ricevimento, il tempo di erogazione del servizio sono stati accettabili chiedendo infine un giudizio generale del servizio complessivo ricevuto dagli uffici. Da quanto sopra è emerso che i giudizi positivi sul servizio complessivo ricevuto sono risultati del 66% (ottimo 27%, soddisfacente 39%), quelli negativi del 34% (scarso 28%, insoddisfacente 6%). Per quanto riguarda le informazioni/spiegazioni/modulistica ricevute abbiamo un 63% dei compilatori che esprime giudizio positivo e un 37% negativo, la cortesia e disponibilità del personale 66% positivo 34% negativo, l’orario di ricevimento 61% positivo 39% negativo, il tempo di erogazione del servizio 61% positivo 39% negativo, i tempi di attesa 65% positivo 35% negativo, se gli ambienti risultano confortevoli 71% positivo 29% negativo. Tra gli uffici con le valutazioni maggiori ritroviamo l’ufficio Cimitero (7,9 punti su un max di 10), Anagrafe/Elettorale (7,5 punti), Protocollo/Urp (7,2 punti) e i Servizi Scolastici (7,1 punti). Tra gli Assessorati con maggior punteggio c’è l’Ambiente (7,4 punti) e lo Sport (6,7 punti). Tra le segnalazioni negative riscontriamo alcune note che riguardano il miglioramento delle attività di manutenzione e suap, l’atteggiamento più collaborativo da parte di alcuni uffici, un maggior controllo del territorio, una più tempestiva risposta telefonica, l’aumento delle sanzioni, maggiore digitalizzazione, un diverso approccio sulle tematiche legate alla cultura e al turismo.