Tarip 2021: riduzioni e procedure per ottenere le riduzioni

L'assessore all'ambiente del Comune di Camerano, Renato Costantino: "Per le utenze non domestiche è previsto un contributo, per l’ammontare totale di € 52.647,14 (al lordo dell’Addizionale provinciale e dell’IVA), che andrà a mitigare la quota fissa della tariffa. Le riduzioni saranno proporzionali alle quote di costo già previste per singola attività per l’anno 2021. Allo sconto collegato al contributo, seguirà il conguaglio della quota variabile per il servizio di raccolta non fruito nel periodo di fatturazione.

Per ottenere la detrazione non è necessario effettuare alcuna domanda in quanto sarà calcolata ed inserita automaticamente nella prossima fattura a scomputo parziale degli importi a debito. Si precisa che il beneficio è riconosciuto solamente a tutti coloro che in base al Codice Ateco rientrano tra le attività sospese per effetto dei decreti emanati dallo Stato a causa dell’emergenza sanitaria. Sia le utenze domestiche che non domestiche beneficiano inoltre di un ulteriore contributo di € 29.750, già previsto nel Piano Finanziario, che sommato alla diminuzione di rifiuto secco e in generale da minori costi per il buon andamento della raccolta, ha ridotto del 9% la tariffa base media delle utenze domestiche, rispetto al 2020 (dato medio annuo comprendente tutte le fasce di nucleo familiare), con un incidenza di sconto maggiore per le famiglie numerose.

Rimane invariato il meccanismo con il quale la tariffa può cambiare in base al comportamento del singolo utente: se l’utenza ha una produzione elevata di rifiuto indifferenziato e soprattutto se lo stesso risulta con delle non conformità, pagherà una tariffa più alta rispetto a chi rimarrà nei parametri previsti dal Piano Tariffario. Quindi anche se si ha diritto allo sconto in fattura, si potrebbe verificare la situazione in cui la rata è uguale o maggiore degli anni passati. Infine per le famiglie in situazione di disagio economico e con determinati requisiti, è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona per valutare un contributo che sarà erogato direttamente dal Comune in base alle situazioni soggettive e oggettive del richiedente. Il Comune negli ultimi anni è rientrato più volte nell’elenco Nazionale dei Comuni virtuosi e attualmente risulta formalmente, nella fascia tra 5.000 e 15.000 abitanti, primo ed unico Comune della Regione Marche con un procapite secco residuo sotto i 75kg, primo Comune per percentuale di raccolta differenziata con l’86,42%, primo per applicazione della tariffa puntuale e tra i pochi Enti nel quale è possibile constatare, negli anni, un decremento dei costi a carico delle famiglie che ad ogni modo si trovano a pagare una delle tariffe più basse della Regione".