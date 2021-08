Festa del patrono: modifiche alla viabilità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

In occasione della quarantesima edizione della festa del Patrono San Giovanni che si svolgerà nei giorni di 27, 28 e 29 agosto 2021 sono previste modifiche e limitazioni alla circolazione stradale in alcune vie e piazze del Comune. Il 28 Agosto durante la manifestazione “Sport in Piazza” che vede la partecipazione delle società sportive di Camerano, dalle ore 16.00 alle ore 24.00 vigerà il divieto di transito e/o sosta in via Garibaldi, piazza Roma, via delle Mura, vicolo Serafini.

In via Marinelli viene istituito il divieto di accesso per i veicoli provenienti da via Papa Giovanni XXIII, via Cameranense e viale Ceci (esclusi i residenti che devono dirigersi verso casa). Il 29 Agosto nel corso della “mini corsa del vassoio” e della benedizione delle nuove ambulanze della Croce Gialla, è previsto il divieto di transito e/o di sosta dalle ore 16.00 in piazza Roma, via Maratti, via Leopardi, via Cavallotti, piazza Mons. Donzelli e l’ultimo tratto di via Iacomini. Tutti i mezzi provenienti da via Garibaldi dovranno obbligatoriamente svoltare verso via Repubblica. Assessore Polizia Locale Costantino Renato