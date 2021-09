Festa del Rosso Conero: arrivano le limitazioni al traffico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

"In occasione della 26esima Festa del Rosso Conero che si svolgerà il 4 settembre 2021, sono previste modifiche e limitazioni alla circolazione stradale in alcune vie e piazze del Comune". Lo fa sapere l'Assessore alla Polizia Locale, Renato Costantino.

"Da venerdì 3 settembre scatterà il divieto di sosta in piazza Roma dalle ore 8.00 fino alle ore 12.00 di lunedì 6 settembre. Sabato 4 settembre dalle 16.00 alle 24.00 vigerà il divieto di transito e sosta in piazza Roma, via e piazza Sant’Apollinare, piazza Matteucci, vicolo Serafini e l’ultimo tratto di via Iacomini e via S. Francesco. E’ istituito inoltre il divieto di accesso in via dei Frati da via Lauretana e da via San Francesco per i non residenti. Non ci saranno variazioni alle fermate bus da Ancona per Sirolo, il servizio sarà svolto regolarmente. L'ingresso alla Festa è gratuito, ma come l'anno scorso si svolgerà nel rispetto delle norme anti covid. Si potrà accedere fino a capienza degli spazi, per evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale, saranno quindi effettuati controlli di afflusso e deflusso e di possesso del green pass". ‪