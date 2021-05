«E’ ora di fermare i pensieri», torna lo Yoga al parco pubblico

Tornano i corsi Yoga al parco di Posatora. Le lezioni di Carlotta Hinna, insegnante della Shaktyogaclub, riprenderanno il prossimo 3 giugno fino al 12 agosto nel campo da calcio della ex villa dei Saveriani. «Facciamo queste lezioni da 15 anni, sono aperti anche a chi non ha esperienza- spiega Carlotta- ci si può avvicinare a questa disciplina dopo un periodo che ha messo alla prova un po’ tutti». Perché lo Yoga? «E’ una disciplina che scioglie le tensioni e aiuta a ritrovare mobilità in modo “gentile”, dopo un periodo in cui ci siamo mossi tutti molto di meno. Il benessere però è anche mentale- spiega Carlotta- lo Yoga richiede di fermarsi con la mente, quella parte di noi che nell’ultimo periodo si è mossa anche troppo e ci ha reso più nervosi. Il tutto ritrovando la bellezza della contemplazione nell’ambiente circostante, che poi scatena anche reazioni chimiche nella mente. A fine lezione, si ha una sensazione di benessere anche mentale quindi parliamo di una pratica riequilibrante».

Date e orari

La prima lezione sarà gratuita, poi sarà possibile sottoscrivere un abbonamento. Le lezioni si svolgeranno ogni martedì e giovedì dall2 19,30 alle 20,45. Dal 3 al 21 giugno sono previste classi aggiuntive: lunedì (13,45 – 15,00) e giovedì (14,00 – 15,15). La prenotazione è obbligatoria, le persone iscritte saranno inserite in una chat Whatsapp per aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni meteo e la conferma della lezione. Giovedì 3 giugno lezione gratis. Poi abbonamenti ad ingresi per tutta l’estate. Anche se piove non perde le lezioni. Se piove salta previa comunicazione. Non si puo trasferire al chiuso perche scuola molto piccola.

Materiale

Abiti comodi, tappetino, coperta tipo plaid. Se disponibili anche 2 mattoncini e cintura yoga. Informazioni e prenotazioni: WhatsApp. 338.4020816 - shaktyogaclub@gmail.com