Visite specialistiche gratis alla Mole, via alle prenotazioni: le indicazioni

ANCONA - Sarà attiva da domani, 1° giugno, alle ore 8 circa, la piattaforma digitale PRENOTA dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona (nella homepage del sito www.ospedaliriuniti.marche.it. ) attraverso la quale prenotare visite specialistiche gratuite alla Mole nelle giornate 11 e 12 giugno. In quel fine settimana, come annunciato nei giorni scorsi, l'ospedale esce dalle sue mura e incontra la città, ripristinando quel filo diretto attivato negli anni precedenti, interrotto dall'emergenza pandemica. Con questa iniziativa, denominata ''Prevenzione in azione'', la Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona insieme con l'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona e l'Università Politecnica delle Marche e con la collaborazione e il sostegno dell'Amministrazione comunale, e con una molteplicità di patrocini, nell'ampia struttura della Mole, circondata tra l'altro di svariati spazi e parcheggi dove lasciare l'auto, verranno messi a disposizione una ventina di gazebo e un grande padiglione centrale dove i cittadini che hanno effettuato la prenotazione potranno incontrare e farsi visitare dai maggiori specialisti dell'azienda ospedaliera regionale, nei seguenti orari: sabato 11 ( orario 10- 13 e 15- 18,30) e domenica 12 giugno (orario 10- 13 e 15- 19,30) , alla Mole di Ancona.

Visite e test riguarderanno la prevenzione dermatologica (con particolare attenzione alla prevenzione delle lesioni tumorali mediante diagnosi precoce del melanoma e delle lesioni pre-cancerose), - per la prevenzione delle malattie cerebro-vascolari, - per la prevenzione cardiologica, - per la prevenzione senologica (per la patologia mammaria benigna, maligna e malformativa, con applicazione delle tecniche radioguidate di localizzazione di lesioni non palpabili e ricerca del linfonodo sentinella), - per la prevenzione pneumologica, - per il controllo nefrologico, - per le malattie infettive. Tale controlli, svolti con riservatezza e privacy- saranno associati tra l'altro ad attività di counselling e attività di sensibilizzazione e promozione della salute. Alla Mole sarà presente il Camper INFORMABUS del Comune a bordo del quale saranno presenti anche operatori e volontari del Servizio “Ancona checkpoint” e dove si potranno fare test anonimi e gratuiti per HIV, HVC e sifilide e ricevere consulenze e informazioni. Nelle due giornate 11 e 12 Giugno 2022, sarà presente, la Squadra delle Dragonesse “A DRAGON FOR LIFE”, per portare la loro solidarietà, condivisione e testimonianza di donne operate al seno e di come si può affrontare il problema della malattia di tumore. La sera di sabato 11 giugno, alle 20, 30 nella sala delle Polveri, in programma una Charity Dinner con la collaborazione di MicaMole.