Giornata mondiale del cuore, visite gratuite ad Ancona: come prenotare

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte in Italia e nel mondo. Informazione, prevenzione e diagnosi precoce sono le strategie più efficaci per contrastarle. Con questo obiettivo, Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della giornata mondiale del cuore (29 settembre) coinvolge gli Ospedali con i Bollini rosa, per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici, visite specialistiche e distribuzione di materiale informativo.

Anche quest’anno gli Ospedali Riuniti di Ancona e la Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona onlus, con i Medici della Medicina e della Chirurgia Vascolare, hanno aderito a questo importante progetto. Il 29 settembre 2021, le donne e gli uomini che lo desiderano potranno usufruire, gratuitamente, di visite, consulti e esami strumentali di prevenzione presso gli ambulatori dei Reparti che si trovano al quinto piano (ascensore 6).

Le prenotazione sono possibili mediante l’utilizzo della piattaforma "Pre-nota" indicata nella homepage del sito www.ospedaliriuniti.marche.it, fino ad esaurimento delle disponibilità: solo 3 passi per prenotare la tua visita gratuita

1. vai su www.ospedaliriuniti.marche.it

clicca sulla homepage il tasto PRE-NOTA

segui le istruzioni

info:

Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona onlus

tel 071.5963741