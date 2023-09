Visita audiologica e test uditivo gratis in piazza

FABRIANO - I deficit della funzione uditiva, le cosiddette ipoacusie che possono svilupparsi durante le varie fasi della vita e che possono sfociare nella sordità vera e propria, sono problematiche sempre più comuni nella popolazione. La UOC Otorinolaringoiatria della AST Ancona promuove un appuntamento - aperto alla cittadinanza – per sensibilizzare sulle patologie uditive. In Piazza del Comune, a Fabriano, sabato prossimo, 23 settembre, a partire dalle ore 9,30 fino alle ore 17,30, saranno presenti professionisti con uno stand. “Alla luce del successo riscontrato nella precedente edizione nel 2019 – spiega il Dr Andrea Pennacchi, Direttore della UOC Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Engles Profili – abbiamo deciso di replicare l’iniziativa che auspichiamo possa ricevere il gradimento da parte della popolazione. Saremo a disposizione per effettuare controlli e informare la cittadinanza che vorrà sottoporsi a test”.

Di recente il reparto di Otorinolaringoiatria si è distinto per particolari interventi di microchirurgia e chirurgia otorino-pediatrica, un impianto di protesi in titanio, operazioni che hanno potuto dare soluzione a pazienti affetti da sordità, anche per malformazioni congenite dell’orecchio. “Nelle Marche ci sono circa 1000 persone sorde, almeno 23 mila con un deficit uditivo: di qui l’importanza della prevenzione e della valorizzazione della medicina territoriale - ha detto l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – l’appuntamento è una grande opportunità, soprattutto perché effettuato da professionisti eccellenti”.