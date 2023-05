La Mole diventa un ambulatorio gratuito: visite specialistiche, come prenotarsi

ANCONA - Per favorire la prevenzione della Salute, agevolando l'accesso dei cittadini ai servizi specialistici, la Fondazione Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Onlus organizza la seconda edizione dell'iniziativa-evento “Prevenzione in Azione” che anche quest'anno si terrà alla Mole Vanvitelliana nei giorni 27 e 28 Maggio. Una iniziativa, con il patrocinio del Comune di Ancona, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche, dell’Università Politecnica delle Marche, della Regione Marche e dell’Ordine dei Medici della Provincia di Ancona, attraverso la quale la Fondazione Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche intende anche quest'anno sensibilizzare la popolazione, locale, e non solo, all’attenzione alla Salute e alla Prevenzione, con visite e consulenze gratuite negli spazi della Mole.

Visite gratuite

prevenzione dermatologica;

prevenzione cardiologica;

prevenziione delle malattie cerebro-vascolari;

prevenzione dell’osteoporosi;

prevenzione linfedemi e medicina riabilitativa;

prevenzione pneumologica;

prevenzione senologica;

prevenzione di genetica oncologica;

prevenzione allergologica;

prevenzione gastroenterologica e danno epatico;

prevenzione patologie oculistiche;

prevenzione patologie otorinolaringoiatriche;

prevenzione dello stato nutrizionale;

prevenzione odontostomatologica;

prevenzioni delle malformazioni del viso e della bocca;

prevenzione delle ulcere vascolari e traumatiche;

prevenzione e controllo delle infezioni (senza prenotazione).

Le prenotazioni dalle ore 8,30 di domani 20 maggio tramite la piattaforma

Informazioni

Per informazioni generali contattare il numero 0715963741.