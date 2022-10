"Time to prevent", la sfida alle malattie sessualmente trasmissibili parte da Ancona

ANCONA - Informazione. Sensibilizzazione. Offerta del test. Dopo il progetto “Time to Check”, che ha portato all’apertura di un check-point diffuso nella provincia di Ancona, Opere Caritative Francescane “raddoppia” nel segno della prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, con attenzione particolare all’infezione da HIV. E lo fa con un progetto innovativo che coprirà in modo capillare il territorio di Ancona per raggiungere persone a rischio e studenti con iniziative e strumenti studiati ad hoc per queste fasce di popolazione. Il progetto si chiama “Time to prevent” e verrà realizzato grazie al finanziamento vinto al Community Award Program 2022, Bando di concorso promosso in Italia dalla società biofarmaceutica Gilead Sciences per selezionare e premiare i migliori progetti presentati da Associazioni pazienti o Organizzazioni no profit del Paese nell’area delle malattie infettive, delle patologie oncologiche e oncoematologiche.

A oltre 40 anni dalla sua scoperta, il virus dell’HIV non ha cessato di diffondersi, rappresentando ancora un importante problema di salute pubblica. Ogni anno si registrano nuovi casi che vengono scoperti sempre più tardivamente rispetto al momento dell’infezione perché sempre più spesso si accede al test diagnostico solo quando questa si è sviluppata ormai da tempo. Con una duplice conseguenza: da un lato una minor efficacia delle terapie quando iniziate in stati avanzati dell’infezione e, dall’altro, il rischio di trasmettere il virus ad altre persone inconsapevolmente visto che i sintomi dell’infezione possono manifestarsi anche tempo dopo essere entrati in contatto con il virus.

«L’attuale situazione rende essenziali interventi mirati alla sensibilizzazione e alla prevenzione in materia di HIV/AIDS che favoriscano quanto più possibile il ricorso precoce al test. La pandemia da Covid-19 non ha peraltro facilitato le diagnosi di nuove infezioni impedendo di fatto l’accesso ai servizi sanitari preposti - spiega il Dottor Luca Saracini, Direttore Generale dell'Associazione Opere Caritative Francescane e proponente del progetto vincitore – Si tratta di interventi da indirizzare a tutta la popolazione in modo molto mirato perché la mancanza di consapevolezza si rileva non solo tra le persone più vulnerabili al virus (persone senza fissa dimora, persone in condizione di povertà estrema, detenuti, stranieri/migranti, sex worker, persone appartenenti alla comunità LGBTQ+) ma anche nei sottogruppi di popolazione che vengono spesso considerati a minor rischio, i giovani innanzitutto, dove molto bassa è la consapevolezza».

La grande novità di Time to Prevent, sta proprio in questo: portare informazione specifica alle persone più vulnerabili, “trascinando” però in questo percorso di conoscenza e prevenzione l’intera popolazione, partendo proprio dai più giovani. La portata dell’iniziativa comporta l’impegno e la sinergia di diverse realtà attive sul territorio, tra cui il Comune di Ancona e molte delle associazioni di volontariato operanti nella provincia, “coagulate” sotto la regia degli esperti di Opere Caritative Francescane. Il progetto partirà dalle popolazioni più vulnerabili. Verranno realizzati corsi dedicati a operatori e volontari, ai quali verrà erogata una formazione specifica sui temi dell’HIV e delle malattie sessualmente trasmesse. Il personale così formato entrerà in contatto con i gruppi di persone che costituiscono le popolazioni più vulnerabili informando, lasciando materiale di approfondimento multilingua e promuovendo l’accesso al check point di Ancona per eseguire il test. Verranno inoltre organizzati incontri nelle scuole secondarie dell’anconetano con l’obiettivo di informare ed educare i giovani studenti. In concomitanza degli incontri, gli studenti verranno coinvolti in un Concorso di idee: saranno chiamati a rielaborare le informazioni ricevute negli incontri producendo contenuti originali sul tema della prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale indirizzati ai propri coetanei. La premiazione delle opere migliori avverrà nella giornata del 1° dicembre 2023, dedicata alla lotta all’HIV.