ANCONA - A Villa Igea apre il Punto Prelievi. Il nuovo servizio sarà operativo da lunedì 12 settembre al piano terra (vicino al bar) della casa di cura di via Maggini ad Ancona ed eseguirà esami del sangue e di campioni biologici (urine, feci, ecc.), sia in regime di Servizio Sanitario Nazionale con impegnativa del medico di famiglia sia in regime di solvenza. In particolare, grazie al Laboratorio Analisi della struttura, saranno effettuati controlli in ambito ematologico, chimico-clinico, immunometrico e microbiologico. Gli utenti potranno accedere all’ambulatorio senza prenotazione dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 10.30.

«Con l’apertura del Punto Prelievi - spiega Leonardo Petruzzi, amministratore delegato della clinica anconetana – la nostra struttura, già dotata di un Laboratorio Analisi per l’esecuzione degli esami dei pazienti ricoverati, potenzia la sua offerta sanitaria alla cittadinanza con un servizio che amplia l’attività diagnostica con la possibilità di sottoporsi al prelievo o di consegnare i campioni biologici anche di sabato, per maggiore comodità di chi lavora durante la settimana, e di scaricare il referto da un’apposita piattaforma senza dover tornare necessariamente in sede per il ritiro. In questo modo, la nostra casa di cura, presente sul territorio da oltre 60 anni, propone alla cittadinanza, nell’ottica della costante collaborazione con l’Asl, un servizio di prossimità, che può contare sull’esperienza di un laboratorio dotato delle tecnologie più moderne e di professionisti altamente qualificati».

I referti in formato cartaceo si potranno ritirare allo Sportello Informazioni al piano terra dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 09.30 alle ore 12.30. Le istruzioni per il download dei risultati delle analisi saranno consegnate al momento del prelievo.