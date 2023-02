Dermatite atopica, psoriasi ma anche ustioni: una vasca terapeutica per curare le malattie della pelle

ANCONA - A Torrette arriva la vasca terapeutica che, tramite soluzioni acquose antisettiche e antibiotiche, permette di affrontare la terapia contro gravi malattie della cute. Su tutte la psoriasi e la dermatite atopica super infetta. Viene anche utilizzata per il trattamento dei grandi ustionati con l'acqua che, tramite il processo di detersione, riduce dalla pelle i batteri antibiotico-resistenti. Una decontaminazione che allontana dal paziente la presenza di batteri o funghi. L'inaugurazione è formalmente avvenuta stamattina nella clinica dermatologica dell'ospedale di Torrette, diretta dalla professoressa Annamaria Offidani: «La vasca viene usata anche per patologia extra-dermatologiche- ha precisato- ha di per sé una valenza legata alle proprietà dell'acqua e delle sostanze che vengono aggiunte e che coagulano al trattamento, in particolare all'abbattimento dello stafilococchi resistenti all'antibiotico. Esistono, dentro quest'azienda, anche pazienti obesi e malati cronici allettati e che hanno la necessità di essere detersi. Noi mettiamo a disposizione questo presidio».

«Questa è una vasca innovativa nell'ambito dermatologico- ha detto il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera delle Marche, Armando Guzzini- è in grado di prevenire e curare quelle situazioni particolari in senso logistico o di invalidità». Alla presentazione c'era anche l'assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini: «Torrette si staglia come il miglior ospedale d'Italia ancora una volta, con questa vasca colmiamo una lacuna delle strutture sanitarie della nostra Regione. Puntiamo molto sull'ammodernamento di Torrette, contiamo molto sulla capacità del sistema sanitario regionale di garantire i massimi livelli possibili».