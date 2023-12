Novità nelle farmacie di Ancona: c'è il vaccino per l'Herpes Zoster

ANCONA - Grazie alle novità in cantiere per il 2024, Marco Meconi come presidente di Federfarma Marche, unitamente ai colleghi delle associazioni provinciali, pone l’accento sulla prossima vaccinazione per l’herpes zoster in 70 farmacie marchigiane. Riconferma che “questa è la assoluta affermazione del modello di «Farmacia dei servizi di nuova generazione, ancora più attiva nel rendere la sanità marchigiana facilmente accessibile a tutti i cittadini”.

Mentre ci si avvia al termine della sperimentazione della farmacia dei servizi, Meconi ricorda “ il gradimento dei marchigiani verso un modello di farmacia che ha saputo evolversi, andando oltre la dispensazione del farmaco, innanzitutto cercando di intervenire a sostegno di un servizio sanitario regionale in difficoltà per le problematiche recate dalla pandemia”. Dopo il successo delle vaccinazioni antinfluenzale con più di 10000 dosi somministrate e soprattutto covid con quasi 20.000 dosi, la rete delle farmacie marchigiane è pronta a guardare con ottimismo e concretezza al futuro della professione a servizio dei cittadini. La somministrazione dei vaccini anti Herpes Zoster in farmacia è rivolta a 500 cittadini marchigiani sopra i 66 anni di età: le 70 farmacie marchigiane dovranno vaccinare in maniera prioritaria i soggetti che non sono stati sottoposti a chiamata attiva per questo fondamentale ciclo vaccinale composto da due dosi a distanza di due mesi l’una dall’altra. In termini organizzativi le farmacie coinvolte fino al 5 gennaio 2024 dovranno registrare le prenotazioni per un massimo di 6 assistiti, programmando la data e l’orario in cui è prevista la vaccinazione che verrà effettuata dopo il 15 gennaio 2024. Va sempre sottolineato come le farmacie e i farmacisti siano formati e pronti a fornire informazione e vera educazione sanitaria nei confronti dei cittadini, indirizzandoli verso i dipartimenti di prevenzione competenti nel caso non si possa procedere alla vaccinazione presso le farmacie stesse.

Andrea Avitabile come presidente di Federfarma Ancona, segnala che in questa provincia le farmacie che effettueranno le vaccinazioni per l’herpes zoster sono nel capoluogo le farmacie Angelini, Del Piano, Delle Grazie, Zecchini, Flaminia e Vallemiano, a Piticchio di Arcevia la Borgo Emilio, la Rotoloni a Belvedere Ostrense, a Castelbellino la dottoressa Falaschi, a Chiaravalle l’antica farmacia Manzoni, la Fiori e la Mancia. Ad Offagna la farmacia Mancini, a Fabriano la Giuseppucci, a Falconara la Mannucci, Andriani a Montecarotto, a Jesi le farmacie Barba, Moretti e Grammercato. Ad Osimo la San Biagio, la Cardinali e la dottoressa Marsili ed in frazione Casenuove la Ottavia. A Senigallia la farmacia Avitabile, a Sassoferrato l’antica farmacia dell’ospedale, a San Marcello la Zainetti, la dottoressa Possenti ad Angeli di Rosora, ad Ostra Vetere la Burzacca .