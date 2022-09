Vaccinazioni anti Covid, si torna al "Paolinelli"

ANCONA - Da domani pomeriggio, 8 settembre, le vaccinazioni anti Covid 19 riprenderanno presso il Centro Vaccinale di Popolazione dell'impianto sportivo Paolinelli via Schiavoni, 12 (zona Baraccola) di Ancona dopo il trasferimento presso il Crass nei mesi di luglio ed agosto. Nei due mesi estivi sono state effettuate circa 4000 vaccinazioni.



L'Asur ricorda che con la circolare del Ministero della salute dell'11 luglio 2022 è stata estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo nell'ambito della campagna di vaccinazione anti Sars- Cov - 2/ Covid -19 a favore di tutte le persone di età maggiore o uguale a 60 anni ed ai soggetti con elevata fragilità maggiori di 12 anni.



Nei centri vaccinali di Senigallia, Jesi, Fabriano, Ancona sarà possibile effettuare, oltre alla quarta dose, la vaccinazione anticovid 19 per la priorità assoluta di mettere in massima protezione tutti i soggetti che non hanno ancora ricevuto né il ciclo di vaccinazione primaria, né la prima dose di richiamo (booster) e per i quali la stessa è già stata raccomandata. La prenotazione della vaccinazione potrà essere effettuata attraverso il sito https://www.regione.marche.it/vaccinicovid.