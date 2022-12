Vaccino anti-Covid per bambini fragili (6 mesi-4 anni), partono le prenotazioni

Da domani al via la prenotazione su Poste italiane della vaccinazione anti SARS-COV2 per i bambini fragili da 6 mesi a 4 anni. Su richiesta del genitore è possibile prenotare per ogni bambino che sia nella stessa fascia di età, nelle Marche sono più di 42 mila.

Viene estesa la raccomandazione della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 ai bambini nella fascia di età 6 mesi – 4 anni (compresi) cosiddetti “fragili”. Parte da domani 21 dicembre, alle ore 10, la possibilità di prenotare la somministrazione sulla piattaforma delle Poste italiane per i centri vaccinali ma è possibile prenotare anche presso gli ambulatori dei pediatri che hanno aderito alla campagna vaccinale.

La somministrazione, su richiesta del genitore e considerata l’indicazione all’utilizzo autorizzata da EMA e AIFA, è estesa anche a tutti i bambini compresi in questa fascia di età che non presentino condizioni di fragilità e nelle Marche si conta una potenziale platea complessivamente di 42.214 bambini. Il vaccino usato è il Pfizer nella specifica formulazione da 3 microgrammi/dose.

La raccomandazione prioritaria per i bambini che presentino condizioni di fragilità, è naturalmente rivolta a scongiurare il rischio di esposizione allo sviluppo di forme più severe di infezione da SARS-Cov2., in considerazione delle gravi patologie indicate nella circolare ministeriale n. 49730 del 9 dicembre 2022 il cui elenco sarà reperibile anche sul sito della Regione al link https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Prenotazioni