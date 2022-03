Tamponi e vaccini, tutti i dati dell Farmacia Santa Casa

LORETO - In perfetta linea con l’ottimo andamento in Italia. Le somministrazioni di vaccini e la realizzazione del tamponi antigienici alla Farmacia Santa Casa di Loreto hanno tenuto una tendenza che rispecchia quanto avvenuto nel Paese. La battaglia contro il Covid non è ancora del tutto vinta per questo la farmacia sta tutt’ora continuando le somministrazioni dei vaccini e la realizzazione dei tamponi, sia pure in misura minore rispetto ai giorni più caldi, quelli che vanno dal novembre 2021 al febbraio 2022, dopodiché la curva del virus ha iniziato a scendere e la situazione generale si è parzialmente normalizzata. Lo scorso novembre sono stati realizzati 1713 tamponi antigienici, a dicembre 1821, a gennaio 2935 a febbraio 1305, quindi la discesa di marzo, ma siamo solamente alla metà del mese.

Anche i vaccini hanno conosciuto lo stesso trend, 144 a novembre e 138 a dicembre. Mazo è a 13, ma con 18 nuove iniezioni da effettuare. In totale al momento sono stati compiuti 710 vaccini dall’inizio del servizio. «Tutti si sono alternati – spiega Italo Tanoni, Presidente della Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes - nel difficile compito della somministrazione dei tamponi e dei vaccini anticovid con spirito di abnegazione e di grande sacrificio consapevoli dei rischi di ‘contaminazione’ sempre incombenti. Il loro è stato un esempio lodevole, soprattutto nei momenti più complessi della pandemia durante i quali hanno lavorato senza risparmio mettendosi a disposizione della comunità».