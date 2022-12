“Un Battito di Ali”, cambio al vertice dell’associazione dei genitori di bimbi cardiopatici

ANCONA - Cambio di presidenza per l'associazione Un battito di Ali, formata dai genitori dei bambini cardiopatici seguiti dal centro di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica degli Ospedali Riuniti di Ancona. La neo presidente è Chiara Mormile, già membro del direttivo dell'associazione.

È di Recanati ed è mamma di 4 bambini di cui una seguita dal centro diretto dal dottor Marco Pozzi.

La presidente uscente Valentina Felici nel 2023 sarà il nuovo direttore operativo: "Un traguardo raggiunto grazie alla collaborazione prima di tutti del mio primario, il dottor Pozzi che mi ha sostenuta, spronata e incoraggiata a ricoprire questo importantissimo ruolo. Che dire? non vedo l'ora di iniziare questo nuovo cammino a fianco dei genitori. Sono alla " guida" di questa Associazione dal 2017 ed è giusto che ci siano dei cambiamenti!

Sono orgogliosa del mio traguardo e sono profondamente grata per la fiducia che i genitori hanno riposto in me in questi anni! abbiamo un sacco di lavoro da fare, ma sono sicura che cresceremo in maniera esponenziale per garantire a tutti i cuori birichini l'eccellenza delle cure e un ospedale sempre più a misura di bambino!".