"Un battito di ali", l'associazione ringrazia i sostenitori con una serata ad hoc

Una serata per ringraziare tutti coloro che, in vario modo, in questi anni hanno sostenuto e contributo a realizzare gli innumerevoli progetti del reparto di cardiochirurgia e cardiologia pediatrica e congenita dell’ospedale di Torrette e dell’Associazione Onlus Un Battito di Ali.



Si intitola Donor’s Party e si terrà sabato 14 ottobre alla Rotonda Sul Mare a Senigallia, e vedrà protagonista il tenore anconetano David Mazzoni, che da sempre supporta l'associazione fondata dai genitori dei “cuori birichini”, i bambini cardiopatici che sono curati in reparto, ed i ragazzi del gruppo musicale Burro e Salvia. Inoltre si potranno gustare i prodotti dell’azienda agricola Grigione di San Leo, mentre il servizio bar e gintoneria sarà curato da Civico 59 di Carpegna. Sarà un evento all'insegna della condivisione, e nell’occasione verranno presentati tutti i progetti attualmente attivi che permettono di rendere il reparto e l’ospedale sempre più a misura dei pazienti, soprattutto di quelli più piccoli.

Sono molteplici, infatti, le azioni promosse dall’associazione sia all’interno sia all’esterno dell’ospedale, che ha bisogno della generosità di moltissimi donatori per portare avanti il suo prezioso lavoro. Direttamente affacciati sul mare, si potrà godere di un aperitivo e di un bellissimo concerto dal vivo, in compagnia delle famiglie dell'associazione e dello staff che in questi anni si è preso cura dei bambini.

L’evento è patrocinato dal Comune di Senigallia.