Ricostruire la mammella come prima del tumore, quattro nuovi strumenti in un solo ospedale: «A Torrette abbracciamo l'universo femminile»

ANCONA - Quattro nuove tecnologie chirurgiche per essere all'apice in Italia in tema di ricostruzione della mammella. Con "Progetto Donna" l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche in particolare il reparto di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva è stata dotata di strumenti innovativi con cui è in grado di arrivare a una ricostruzione totale anche in estetica. E' la sola struttura in Italia ad averle tutte insieme. Si tratta di: protesi biodinamiche ed ergonomiche, che ricostruiscono la ghiandola mammaria riproducendo una forma naturale in tutte le posizioni dinamiche assunte dalla donna; strumenti per prelevare tessuto adiposo; protesi per ricostruire areola e capezzolo senza cicatrici aggiuntive e infine una procedura di criopreservazione per conservare il tessuto adiposo per successivi interventi. Per raggiungere l'obiettivo, a Torrette si lavora attraverso le Brest Unit, team dove i chirurghi plastici si avvalgono di altre specializzazioni già dalla presa in carico della paziente.

I dati

Nel 2023 in Azienda Ospedaliera sono state operate 402 persone per tumore mammario. Nelle Marche, spiega il direttore di Senologia Enrico Lenti, le persone che nel corso della vita rischiano un tumore è pari a uno su otto. "Negli ultimi 20 anni, a frazioni di percentuale, il problema sta aumentando- spiega il primario durante la conferenza stampa di presentazione di Progetto Donna- ma il dato è dovuto anche al fatto che grazie alla diagnosi precoce si scoprono più casi". L'assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini: "Con queste tecnologie colmiamo una lacuna, sappiamo che è una patologia importante anche per l'incidenza che ha". Presente anche il direttore generale dell'Azienda, Armando Marco Gozzini: "Con questo progetto abbracciamo il mondo femminile, riportiamo alla ricostruzione ante-malattia anche attraverso la parte estetica e psicologica". Michele Riccio, direttore di Chirurgie Specialistiche: "La donna deve recuperare l'autostima e oggi è possibile, spesso e volentieri il risultato post-ricostruttivo è esattamente uguale a prima che insorgesse il tumore. Oggi abbiamo protesi più dinamiche, possiamo usare il grasso della donna per ricostruire la mammella. Possiamo ricostruire il capezzolo senza cicatrici aggiunte e conservare il tessuto adiposo in una struttura di Cesena. Tutto questo permette alla donna di recuperare in toto la sua vita".