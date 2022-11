Tumore alla prostata, giornata di prevenzione e incontro tematico

Il tumore alla prostata è il più frequente nella popolazione degli uomini. Colpisce ogni anno circa 36.000 nuove persone. La ricerca scientifica ha fatto enormi progressi nel trattamento e nella cura di una malattia che può e deve essere battuta. Tuttavia, il primo passo consiste in una necessaria e attenta opera di prevenzione. Un esame, infatti può salvare la vita. In occasione del mese dedicato alla cura della salute maschile, giovedì 24 novembre, a partire dalle 17, nella sede della green company Dami di Sant’Elpidio a Mare, si terrà un “prevention event ” a cura del dott. Redi Claudini, Urologo presso IRCCS Inrca – di Ancona U.O.C. rivolto a tutti i collaboratori di Dami in accordo alla policy dell’azienda marchigiana e ad uno dei pilastri della sua carta eco-etica fondata sull’imperativo “Promote Respect”. Durante l’iniziativa gli uomini indosseranno i baffi simbolo della campagna internazionale sul tema della salute maschile “Movember”. “Abbiamo scelto di organizzare un incontro ” -spiega Elisabetta Pieragostini Direttore Generale di Dami,-“per discutere dell’importanza di promuovere la cultura della prevenzione, unica arma a nostra disposizione per combattere la malattia”.

Tra le iniziative che l’impresa marchigiana, da sempre attenta al tema della prevenzione, riserva ai suoi dipendenti c’è anche una welfare card per disporre di tariffe agevolate e tempi ridotti per l’accesso ad oltre 5000 strutture mediche convenzionate nel territorio nazionale per attività diagnostica.