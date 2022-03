Tumore alla prostata, open week a Torrette

ANCONA - Nel quadro della prima edizione del Bollino Azzurro (2022-2023), volta ad individuare i centri che garantiscono un approccio multiprofessionale e interdisciplinare dei percorsi diagnostici e terapeutici per le persone con tumore alla prostata, figura anche l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti Ancona”, che rappresenta una delle 94 strutture sanitarie premiate da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.

Tra gli scopi del Bollino Azzurro vi è quello di segnalare le strutture che favoriscono un approccio multidisciplinare nel trattamento di questa malattia, attraverso trattamenti personalizzati e innovativi e tramite la collaborazione tra diversi specialisti, quali urologo, oncologo medico, radioterapista patologo, radiologo, medico nucleare, psicologo.

Le Strutture dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti Ancona” che nel weekend 18-20 marzo 2022, in occasione della festa del papà, erogheranno servizi gratuiti clinico-diagnostici ed informativi alla popolazione dedicati al tumore della prostata sono: la Clinica Urologica, che ha messo a disposizione degli utenti visite , consulenze e colloqui in presenza; la Clinica Oncologica, con il Centro Oncologico Regionale Marche, che ha predisposto colloqui informativi e consigli sulla prevenzione del tumore prostatico; la Radioterapia, che ha organizzato incontri in presenza con la popolazione per esporre le attività e le attrezzature della Radioterapia e Fisica Sanitaria.

Gli orari e le modalità di prenotazione dei diversi servizi gratuiti, dedicati alla corretta informazione, prevenzione primaria e diagnosi precoce del tumore della prostata presso gli Ospedali Riuniti Ancona, saranno disponibili a partire dal 7 marzo sul sito www.bollinirosa.it.