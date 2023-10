Torrette miglior ospedale pubblico d'Italia: «Avete curato anche l'economia di questa regione»

ANCONA - Torrette miglior ospedale pubblico d'Italia per il secondo anno consecutivo secondo la classifica Agenas. «Avete curato anche l'economia di questa regione» ha detto l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, oggi in conferenza stampa, rivolgendosi agli operatori sanitari. «Torrette è l'ospedale su cui la Regione Marche ha puntato come Dea di secondo livello e per questo avevamo finanziato tutte le risorse del Piano Sociosanitario- ha proseguito l'assessore - L'impegno dei primari e la qualità della sanità per quanto riguarda l'alta specializzazione per acuti è una delle migliori medicine a livello nazionale. Ora dobbiamo potenziare la medicina del territorio, ci sono problemi come l'affolllamento dei pronto soccorso. Realizzeremo nuovi ospedali di comunità e nuove case di comunità». Tema delicato quello del personale: «Il tetto del personale è fissato a 1,4% meno di quello che spendevampo mel 2004. Non vogliamo certo noi penalizzare qualcuno, ma rispetto ai grandi tagli che sono stati operati dalla crisi del 2012 c'è stata una inversione di tendenza. Il Governo ha aggiunto 3 miliardi, ma c'è stato un cambio di tendenza. I lavoratori hanno ragione a chiedere stabilizzazioni, ma non c'è una volontà politica che impedisce le assunzioni. Piuttosto c'è un tetto massimo previsto dal trattato dell'Unione Europea. Il fatto che i contratti si rinnovino di un mese significa che c'è la volontà di proseguire questo rapporto».

«Questo è un risultato importante, abbiamo voluto manifestarlo davanti alla gente che lavora qui- ha detto il direttore generale dell'Azienda Aramndo Gozzini- c'è una volontà regionale su questo ospedale. Personale da stabilizzare? Anche se c'è qualche proroga di mese in mese, questo succede per via di parametri regionali nazionali ma non abbiamo mai sottovalitato questo aspetto. Quello che aspettiamo è la rivisitazione dei tetti di spesa e delle piante organiche per stabilizzare chi attende da molto tempo. Arriveremo anche a quello». Per le liste d'attesa intasate: «Facciamo riunioni settimanali e qualche risultato si sta già ottenendo, sono state messe in campo quasi 2 milioni di euro e con prestazioni aggiuntive colmeremo qualche gap residuato dal periodo Covid».