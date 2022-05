Al Salesi l’innovativa terapia che ha salvato il bambino di 24 giorni

ANCONA - Terapia innovativa su un neonato di 24 giorni giorni al Salesi. Lo scorso 7 maggio nel reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti di Ancona” è stata somministrata la Terapia genica per SMA (Atrofia Muscolare Spinale). «Abbiamo finalmente varcato una nuova frontiera della medicina- ha detto il direttore generale dell’Azienda, Michele Caporossi- quella dell’uso di una terapia genica che permette addirittura il superamento di una grave e rara malattia neuromuscolare Questo evento cade in un particolare contesto d’impegno della nostra Regione su tali patologie, per le quali non si sta lasciando nulla d’intentato, a partire dall’imminente avvio del Centro NeMO. Inoltre- continua il direttore- la SMA sarà oggetto di un importante Convegno Scientifico Nazionale, sabato 28 maggio, presso La Mole Vanvitelliana di Ancona».

La dottoressa Carla Marini, direttore della Neuropsichiatria Infantile: «La terapia è andata molto bene - dice il medico- nessun effetto collaterale e nessun problema in generale. Il lattante sta bene e gli esami del sangue a cui lo abbiamo sottoposto vanno molto bene. Lo abbiamo dimesso e tornerà sabato per gli esami di controllo. Ci aspettiamo adesso che il bambino abbia un normale sviluppo motorio, attraverso le delicate fasi delle varie tappe motorie, fino a camminare autonomamente all'età di circa 1 anno, secondo i tempi fisiologici. Per valutare completamente l'efficacia della terapia, i prossimi mesi e fino all'anno di vita saranno molto importanti. Il bambino sarà monitorato periodicamente. Per quanto riguarda potenziali effetti collaterali, in particolare per la funzionalità epatica, faremo un controllo sabato, ad una settimana dalla terapia e poi dopo 2 settimane».