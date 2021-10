A scuola di risata con lo psicologo: «Preveniamo le emozioni negative»

Il corso gratuito e aperto a tutti vuole, attraverso le tecniche della "terapia della risata", fornire degli strumenti che aiutino a riacquistare la capacità naturale di ridere di sé stessi e con gli altri (con gli amici, in coppia, in famiglia, a scuola, con i colleghi di lavoro) al fine di migliorare il proprio benessere psico-fisico e prevenire o ridurre le emozioni negative. Il Corso è tenuto da Alessandro Bedini Psicologo-Psicoterapeuta in Sessuologia Clinica, esperto in Gelotologia e Presidente Accademia della Risata, con la partecipazione degli Animatori della Risata. Ai partecipanti che frequenteranno almeno 6 incontri su 7 verrà rilasciato un attestato di frequenza riconosciuto da Enti ed Istituzioni scolastiche. E’ comunque possibile partecipare anche solo ad alcune lezioni. «E’ consigliato indossare un abbigliamento comodo e colorato. Portare un tappetino o plaid e una propria penna». Coloro che avranno acquisito l’Attestato, spiega una nota degli organizzatori, potranno partecipare ai progetti promossi dall’Accademia della Risata.

Iscrizioni

Via e-mail a accademiadellarisata@gmail.com indicando nome e cognome, età’, professione, recapito telefonico e conferma di possesso del Green Pass.

La partecipazione al Corso è gratuita, si richiede soltanto la donazione di un contributo volontario per rimborso spese oppure l’iscrizione all’Associazione in qualità di Socio. «Considerate le esigenze di tracciabilità dei partecipanti ed i numeri contenuti- conclude la nota- sarebbe auspicabile ma non obbligatoria l’iscrizione a Socio dell’Accademia della Risata, che potrà essere effettuata direttamente presso la sede del Corso».

Il corso è patrocinato da: