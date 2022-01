Domani, giovedì 6 gennaio, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, in Via dell’Industria 19, tamponi gratuiti senza prenotazione per gli studenti delle primarie e delle secondarie di primo grado che presentino sintomi o che abbiano avuto contatti con soggetti positivi o presunti tali. Lo ricorda il comune di Jesi in una nota.