Nuovo ambulatorio per la medicina di gruppo

CORINALDO - Apre a Corinaldo lo Studio Medico Associato “Corimed”, che si occuperà di “Medicina di Gruppo”. I medici continueranno a svolgere la loro attività di medici di Medicina Generale convenzionati nell’ambito territoriale del comune di Corinaldo, previsto dagli accordi nazionale e regionale per la Convenzione della Medicina generale.

Gli orari negli ambulatori di Corinaldo e in quelli periferici verranno affissi e saranno consultabili presso la segreteria centrale dello Studio Medico Associato “Corimed” nell’Attività Distrettuale di viale degli Eroi, al quale possono far riferimento anche i pazienti che generalmente accedono agli ambulatori periferici. Segreteria, orari di apertura: dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.00/ ore 17.00-19.00, il sabato (per urgenze) ore 8.00-10.00 Contatti telefonici: 07179093317 e-mail: corimed2021@gmail.com

Oltre a Corinaldo, i medici del “Corimed” svolgeranno la propria attività a: Castelleone in Piazza Principe di Suasa 8 (dott. Galeazzi, dott. Ripanti, dott.ssa Mancini), Ripe in via Enrico Mattei 31/A e Brugnetto in via Antonelli 7 (dott. Ripanti), Castelcolonna in via Marconi 1 e Ponte Rio in viale Primo Maggio 9 (dott. Memè), Passo Ripe in via Vespucci 17 e Ripe in Piazza Leopardi (dott.ssa Piersimoni). La dottoressa Maria Stella Martines, pediatra di libera scelta, riceve presso la nuova sede di viale degli Eroi.